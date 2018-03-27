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| | Тулеев считает, что пожар в ТЦ в Кемерово возник из-за фейерверков на детском празднике

Тулеев считает, что пожар в ТЦ в Кемерово возник из-за фейерверков на детском празднике

Сегодня, 15:42
Детский праздник оказался виновным в трагедии в ТЦ Кемерово. Так считает глава региона Аман Тулеев.

Тулеев считает, что пожар в ТЦ в Кемерово возник из-за фейерверков на детском празднике

 

Тулеев считает, что пожар в торговом центре появился по причине фейерверков на детском утреннике, проходившем в здании. В данном сообщении чиновник ссылается на якобы показания свидетелей произошедшего случая. Губернатор говорит о встречах с жителями города, которые ему будто бы поведали о фейерверках, вспыхнувших в помещении. Возникло возгорание, но бывшие в здании люди не могли выбраться из-за закрытых дверей, дымоудаления никакого в ТЦ не было.

Немного ранее шеф СК Александр Бастрыкин отметил, что причиной пожара, вероятно, является замыкание электропроводки. Он также упомянул версию использования открытого огня, но добавил, что эта гипотеза менее всего рассматривается СК. В Кемерово побывал глава РФ Владимир Путин, возложивших цветы в память о погибших.
Никита Готский
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