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| | СК настаивает на аресте пятерых фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерово

СК настаивает на аресте пятерых фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерово

Сегодня, 15:32
Официальные представители Следственного комитета России намерены настаивать на осуществлении ареста как минимум пятерых граждан, являющихся субъектами по делу о масштабном пожаре, случившемся в торговом центре в Кемерово.

СК настаивает на аресте пятерых фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерово

 

В Telegram-канале российского Следственного комитета была обнародована информация о том, что в ближайшее время все пять субъектов, находящихся под следствием по делу о массовой гибели людей в пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово, будут доставлены в суд, где определится мера пресечения для каждого отдельного гражданина. Ранее в СК РФ заявили о состоявшихся допросных мероприятиях с пятью подозреваемыми, в число которых вошли руководитель и сотрудник организации, занимающейся обслуживанием пожарной сигнализации, арендатор помещения, в котором произошло возгорание, технический руководитель компании-собственника здания, а также сотрудник охраны, не задействовавший сигнал тревоги после возникновения пожара.

Заметим, ранее стало известно о том, что все фрагменты тел погибших людей были собраны на месте пожара, а поисковая операция была официально завершена.
Александр Вест
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