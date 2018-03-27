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| | В Новосибирске отменили увеселительные мероприятия из-за пожара в Кемерово

В Новосибирске отменили увеселительные мероприятия из-за пожара в Кемерово

Сегодня, 15:12
После произошедшего в Кемерово пожара в Новосибирске решено было отменить все развлекательные мероприятия, среди которых и те, которые были посвящены Всемирному дню театра. Заявил об этом глава местного отделения Минкульта региона Игорь Решетников.

В Новосибирске отменили увеселительные мероприятия из-за пожара в Кемерово

 

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета из-за траура по погибшим в Кемерово был отменен показ комической оперы. В память о погибших будет исполнена духовная кантата с участием симфонического оркестра, хора солистов оперной труппы. Все собранные от спектакля средства перечислят родственникам погибших в пожаре.

Произошедший в торговом центре «Зимняя вишня» пожар унес, по официальным данным, жизни 64 человек. В Сети ходит немало слухов о том, что местное правительство искусственно занижает эти цифры, дабы не сеять панику. Некоторые источники в социальных сетях отмечают, что жертв, на самом деле, может быть более трехсот.

Следственный комитет России уже установил нарушения в ходе эксплуатации здания ТЦ. После пожара было заведено уголовное дело. Расследование лично контролирует глава СК Александр Бастрыкин.

Помимо этого, на центральной площади Кемерово состоялся стихийный митинг, на который вышли тысячи местных жителей. Они требуют отставки действующего правительства и публикации настоящих данных о погибших.
Николай Офицеров
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