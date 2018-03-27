В Армении МЧС проверяют все ТЦ республики

После страшной трагедии, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, власти Армении приказали службам МЧС создать комиссии и проверить все ТЦ, которые имеются в республике.

Пелагея Лебединская

В настоящее время во всех торговых центрах Армении проводятся тщательные проверки сотрудниками МЧС и пожарными службами, дабы избежать неполадок в пожарной системе. Все те торговые центры, в которых будут обнаружены технические нарушения, будут временно приостановлены в работе до полного устранения неполадок. Все эти проверки были организованы с целью предотвращения страшных трагедий с летальными исходами, таких как случившаеся 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».Напомним, что в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово во время страшного пожара сгорело заживо 64 человека, 41 из них дети, 60 пострадавших госпитализированы и 85 – считаются без вести пропавшими.