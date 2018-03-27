Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово В СМИ США войска России назвали одной из самых сильных армий будущего Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО Руководство «Черноморнефтегаза» подало заявления об отставке Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре
| | В Армении МЧС проверяют все ТЦ республики

В Армении МЧС проверяют все ТЦ республики

Сегодня, 14:57
После страшной трагедии, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, власти Армении приказали службам МЧС создать комиссии и проверить все ТЦ, которые имеются в республике.

В Армении МЧС проверяют все ТЦ республики

 

В настоящее время во всех торговых центрах Армении проводятся тщательные проверки сотрудниками МЧС и пожарными службами, дабы избежать неполадок в пожарной системе. Все те торговые центры, в которых будут обнаружены технические нарушения, будут временно приостановлены в работе до полного устранения неполадок. Все эти проверки были организованы с целью предотвращения страшных трагедий с летальными исходами, таких как случившаеся 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».

Напомним, что в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово во время страшного пожара сгорело заживо 64 человека, 41 из них дети, 60 пострадавших госпитализированы и 85 – считаются без вести пропавшими.
Пелагея Лебединская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Кемерово впоследствии пожара 85 человек числятся пропавшими без вести
В Кемерово впоследствии пожара 85 человек числятся пропавшими без вести

После страшной трагедии, происшедшей в Кемерово при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жители города подали списки о не вернувшихся в тот роковой день

Священники Кемерово молятся за упокоение жертв ТЦ «Зимняя вишня»
Священники Кемерово молятся за упокоение жертв ТЦ «Зимняя вишня»

Кемеровские священники проводят молитвенную службу об упокоении погибших людей во время возгорания в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказали

В Кемерово из ТРЦ
В Кемерово из ТРЦ "Зимняя вишня" поступил сигнал о пожаре, все эвакуированы

Несколько единиц пожарной техники подъехали рано утром к ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Снимки данного инцидента появились на просторах городского паблика

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости