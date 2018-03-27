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| | Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово

Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово

Сегодня, 14:48
Общегосударственный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» объявлен 28 марта. Данный документ подписан президентом Владимиром Путиным.

Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово

 

Путин поставил свою подпись под указом про объявление общенационального траура 28 марта по погибшим в возгорании в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В итоге трагедии погибли 64 человека, по неофициальным данным этот показатель составляет 300-400 лиц. Родные жертв заявили о восьми десятках пропавших без вести. До этого траур огласили в нескольких отечественных регионах Якутии, Бурятии, Кемеровской области, Приморском крае и других.

Побывал в Кемерово и сам Путин. В процессе визита он провел встречи с главами МЧС, Минздрава, СК и губернатором области Аманом Тулеевым. Вместе с тем, по определенным данным, президент уже вылетел обратно в Москву.
Никита Готский
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