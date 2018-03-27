Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово

Общегосударственный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» объявлен 28 марта. Данный документ подписан президентом Владимиром Путиным.

Никита Готский

Путин поставил свою подпись под указом про объявление общенационального траура 28 марта по погибшим в возгорании в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В итоге трагедии погибли 64 человека, по неофициальным данным этот показатель составляет 300-400 лиц. Родные жертв заявили о восьми десятках пропавших без вести. До этого траур огласили в нескольких отечественных регионах Якутии, Бурятии, Кемеровской области, Приморском крае и других.Побывал в Кемерово и сам Путин. В процессе визита он провел встречи с главами МЧС, Минздрава, СК и губернатором области Аманом Тулеевым. Вместе с тем, по определенным данным, президент уже вылетел обратно в Москву.