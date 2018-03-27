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| | Суд внес правки в наказание для Витаса за стрельбу в Подмосковье

Суд внес правки в наказание для Витаса за стрельбу в Подмосковье

Сегодня, 14:38
По уточненным данным, помимо наказания в виде штрафа в размере 500 рублей, которое украинский эстрадный певец Витас получил за стрельбу, открытую в Одинцовском районе, в суде приняли решение заключить звезду на 7 суток, так как действия артиста подпадают под статью о мелком хулиганстве.

Суд внес правки в наказание для Витаса за стрельбу в Подмосковье

 

За то, что Витас осмелился открыть стрельбу в одном из домовладений на Рублёвке, суд ранее приговорил певца к выплате 500 рублей в качестве штрафа. Однако, судебное решение не устроило прокуратуру, которая потребовала значительное ужесточение наказания. Настояния прокуратуры были обусловлены тем, что действия Витаса подпадали под категорию деяний, трактуемых в уголовном кодексе РФ, как мелкое хулиганство.

В результате в судебном порядке наказание Витаса было ужесточено до семи суток административного ареста, которые певец обязан отбыть за своё хулиганское поведение. Напомним, в полицейский участок певец попал ещё 21 марта, когда он якобы стрелял по воронам из стартового пистолета, находясь около загородной резиденции в Подмосковье.
Александр Вест
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