Над семилетней девочкой надругался строитель в Балахинском районе

В Балахинском районе произошёл инцидент, в котором 30-летний мужчина надругался над девочкой, не достигшей и восьми лет. Преступник воспользовался отвлечённостью родителей ребёнка, чтобы совершить акт сексуального насилия.

Александр Вест

В следственные органы Балахнинского района обратились обеспокоенные родители семилетней девочки, которая рассказала о том, что с ней действия сексуального характера совершил один из рабочих, которые были наняты семьёй для выполнения определённых работ. Бригада строителей занималась ремонтом в дачном посёлке, расположенном в Балахнинском районе. В то время как один из рабочих, нанятый отцом пострадавшего ребёнка, воспользовался отсутствием родителей девочки и надругался над ней.После того, как строители покинули резиденцию семьи девочки, ребёнок рассказал обо всех подробностях действий, которые 30-летний мужчина совершил с ней в момент отсутствия её родителей. Задержанного мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 14 лет.