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| | Над семилетней девочкой надругался строитель в Балахинском районе

Над семилетней девочкой надругался строитель в Балахинском районе

Сегодня, 14:17
В Балахинском районе произошёл инцидент, в котором 30-летний мужчина надругался над девочкой, не достигшей и восьми лет. Преступник воспользовался отвлечённостью родителей ребёнка, чтобы совершить акт сексуального насилия.

Над семилетней девочкой надругался строитель в Балахинском районе

 

В следственные органы Балахнинского района обратились обеспокоенные родители семилетней девочки, которая рассказала о том, что с ней действия сексуального характера совершил один из рабочих, которые были наняты семьёй для выполнения определённых работ. Бригада строителей занималась ремонтом в дачном посёлке, расположенном в Балахнинском районе. В то время как один из рабочих, нанятый отцом пострадавшего ребёнка, воспользовался отсутствием родителей девочки и надругался над ней.

После того, как строители покинули резиденцию семьи девочки, ребёнок рассказал обо всех подробностях действий, которые 30-летний мужчина совершил с ней в момент отсутствия её родителей. Задержанного мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 14 лет.
Александр Вест
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