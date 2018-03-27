Глава СК назвал ведущую причину возникновения пожара в Кемерово

Замыкание электропроводки назвали ведущей причиной возгорания в кемеровском торговом центре. Такую мысль озвучил руководитель СК Александр Бастрыкин.

Никита Готский

Как говорит шеф Следственного комитета, очаг воспламенения находился на четвертом этаже, где ранее располагалась детская площадка. В настоящее время проводится экспертиза, специалисты пытаются понять, отчего возник пожар. В СК предъявили две версии касательно произошедшего: самовозгорание из-за плохой проводки или использование открытого огня, но в данную гипотезу в СК верят меньше всего. При расследовании уголовного дела назначены ряд экспертиз, включая техническую и строительную.Прежде Александр Бастрыкин утверждал, что руководители «Зимней вишни» знали о нерабочем состоянии пожарной сигнализации, а служба охраны не включила сигнал тревоги. Российский президент Владимир Путин в числе причин трагедии назвал разгильдяйство и халатность.