Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО Руководство «Черноморнефтегаза» подало заявления об отставке Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре Голодавший целый год питон съел оленя Комик года: Выбежавший во время матча на поле фанат поцеловал Роналду Американец обнаружил старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса Пентагон оскорбили даже подозрения о причастности к «Новичку» Зоопарк и кинозалы в «Зимней вишне» уже горели к приезду спасателей
| | Глава СК назвал ведущую причину возникновения пожара в Кемерово

Глава СК назвал ведущую причину возникновения пожара в Кемерово

Сегодня, 14:15
Замыкание электропроводки назвали ведущей причиной возгорания в кемеровском торговом центре. Такую мысль озвучил руководитель СК Александр Бастрыкин.

Глава СК назвал ведущую причину возникновения пожара в Кемерово

 

Как говорит шеф Следственного комитета, очаг воспламенения находился на четвертом этаже, где ранее располагалась детская площадка. В настоящее время проводится экспертиза, специалисты пытаются понять, отчего возник пожар. В СК предъявили две версии касательно произошедшего: самовозгорание из-за плохой проводки или использование открытого огня, но в данную гипотезу в СК верят меньше всего. При расследовании уголовного дела назначены ряд экспертиз, включая техническую и строительную.

Прежде Александр Бастрыкин утверждал, что руководители «Зимней вишни» знали о нерабочем состоянии пожарной сигнализации, а служба охраны не включила сигнал тревоги. Российский президент Владимир Путин в числе причин трагедии назвал разгильдяйство и халатность.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Бастрыкин назвал причину падения курса рубля
Бастрыкин назвал причину падения курса рубля

Александр Бастрыкин, занимающий должность председателя Следственного комитета России, рассказал, что думает об ослаблении государственной валюты. По мнению

Путин назвал основные причины пожара в Кемерово
Путин назвал основные причины пожара в Кемерово

Президент России Владимир Путин отозвался об истинных причинах трагедии, случившейся в кемеровском торговом центре. Глава РФ обозначил, что более 60 человек

Глава СК: Сигнализация в «Зимней вишне» не работала неделю
Глава СК: Сигнализация в «Зимней вишне» не работала неделю

Пожарная сигнализация в сгоревшем в Кемерово торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» не работала приблизительно неделю до трагедии. Председатель СКР

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости