В Кемерово впоследствии пожара 85 человек числятся пропавшими без вести

После страшной трагедии, происшедшей в Кемерово при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жители города подали списки о не вернувшихся в тот роковой день своих родственников домой. Все они считаются пропавшими без вести.

Из данных списков, которые составили жители Кемерово после трагедии, домой с торгового центра не вернулись 85 человек. На данный момент все они считаются пропавшими без вести. Эти списки были переданы в местную службу полиции. Среди пропавших в основном дети в возрасте от 10 до 13 лет. К администрации города пришли люди на митинг, чтобы узнать от местных чиновников правду об истинном количестве погибших во время пожара. Участниками митинга стали более четырех тысяч жителей города. К людям вышли все чиновники администрации. Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил всем горожанам составить списки пропавших без вести родственников и передать их властям.

Пелагея Лебединская

В настоящее время по факту пожара с многочисленными людскими жертвами ведется расследование. Виновные в страшной трагедии будут наказаны в рамках закона.