Жертв пожара в Кемерово идентифицируют по ДНК в течение трех дней

Примерно в течение трех суток все погибшие при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово будут опознаны. Об этом проинформировал вице-губернатор региона Сергей Цивилев.

Виктория Озерова

Сегодня вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел встречу с горожанами по поводу трагедии 25 марта. Он сообщил, что в Кемерово со столицы специально для проведения ДНК-экспертизы были направлены судебно-медицинские работники. Они уже приступили к осмотру и анализу останков. Сергей Цивилев уточнил, что родные жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», передавшие сегодня экспертам образцы ДНК, получат результаты уже через три дня. Он отметил, что исследования могут быть окончены и раньше.Напомним, что в результате пожара в торговом комплексе погибли более 60 человек, более 50 обратились за медицинской помощью. На данный момент опознано 25 жертв, среди которых 13 детей. СК возбудил уголовное дело, расследование продолжается.