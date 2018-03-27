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| | Жертв пожара в Кемерово идентифицируют по ДНК в течение трех дней

Жертв пожара в Кемерово идентифицируют по ДНК в течение трех дней

Сегодня, 13:47
Примерно в течение трех суток все погибшие при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово будут опознаны. Об этом проинформировал вице-губернатор региона Сергей Цивилев.

Жертв пожара в Кемерово идентифицируют по ДНК в течение трех дней

 

Сегодня вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел встречу с горожанами по поводу трагедии 25 марта. Он сообщил, что в Кемерово со столицы специально для проведения ДНК-экспертизы были направлены судебно-медицинские работники. Они уже приступили к осмотру и анализу останков. Сергей Цивилев уточнил, что родные жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», передавшие сегодня экспертам образцы ДНК, получат результаты уже через три дня. Он отметил, что исследования могут быть окончены и раньше.

Напомним, что в результате пожара в торговом комплексе погибли более 60 человек, более 50 обратились за медицинской помощью. На данный момент опознано 25 жертв, среди которых 13 детей. СК возбудил уголовное дело, расследование продолжается.
Виктория Озерова
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