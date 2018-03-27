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| | МЧС не согласовал технические условия при вводе в эксплуатацию «Зимней вишни»

МЧС не согласовал технические условия при вводе в эксплуатацию «Зимней вишни»

Сегодня, 13:44
МЧС не согласовывал при вводе в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня» специальные технические параметры. В ведомстве отметили, что это являлось необходимым пунктом для старта работы объекта.

МЧС не согласовал технические условия при вводе в эксплуатацию «Зимней вишни»

 

Пять лет назад в МЧС обратилась структура для согласования технических условий для торгового центра. Изучив полученные предложения, в МЧС решили не согласовывать, потому как они не в полной мере соответствовали требованиям противопожарной защищенности комплекса.

Корпус, в котором находился сгоревший центр, построен в 1968 году, ранее в нем располагался кондитерский завод. Как считает шеф СК Александр Бастрыкин, здание сооружали с нарушениями. Глава ведомств обещает разобраться с администрацией, разрешившей ввод в эксплуатацию. Также в комитете заявили, что работа арендаторов помещения никем не контролировалась, все нарушения в СК зарегистрировали во время работы здания. Известно, что пожарная сигнализация не действовала в «Зимней вишне» с 19 марта.
Никита Готский
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