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| | Заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания по жертвам в Кемерово

Заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания по жертвам в Кемерово

Сегодня, 13:41
Заседание правительства Петербурга 27 марта началось с минуты молчания, которую объявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. В правительстве таким образом почтили память жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания по жертвам в Кемерово

 

Также губернатор отмечает, что в Санкт-Петербурге следует приступить к проверке всех мест массового скопления детей. Полтавченко, при этом, ничего не стал говорить про объявление траура по погибшим в Петербурге, несмотря на то, что его об этом попросил скандальный депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

Ряд регионов, при этом, уже объявил траур по погибшим. Среди них, конечно же, Кемеровская область, а также Приморский край, Ингушетия, Екатеринбург и другие. В социальных сетях уже звучат призывы к тому, чтобы объявить общий национальный траур. На Дворцовую идут люди, которые несут в память погибших в ТРЦ игрушки и цветы. На Эрмитаже был приспущен флаг, а в Казанском соборе отслужили панихиду по погибшим. Также в честь трагедии будет выключена подсветка телебашни, а на Марсовом поле пройдет траурный митинг.

Как известно из официальных источников, трагедия в «Зимней вишне» унесла жизни 64 человек, из которых 41 ребенок. В социальных сетях появляются сведения о том, что жертв в разы больше. По определенным сведениям, их количество доходит до 400 человек.
Николай Офицеров
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