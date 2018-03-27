Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени

В городе Кемерово на центральной площади из-за страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» собрался митинг, на котором вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, стоя на коленях, попросил у жителей города прощение.

Пелагея Лебединская

После пожара с множественными людскими жертвами, произошедшего в торговом центре «Зимняя вишня», на центральной площади Кемерово собрался недовольный митинг. На площадь вышли тысячи человек, которые роптали. Дабы избежать неповторимых ошибок и неприятных ситуаций, к людям вышло руководство администрации. Вице-премьер Кузбасса Сергей Цивилев по микрофону просил пришедших на митинг разойтись по домам, однако его никто не послушал, а напротив, выключили микрофон и начали возмущаться хуже прежнего. Тогда Сергей Цивилев стал перед всем народом на колени и попросил у них прощения за случившуюся страшную трагедию, которая унесла человеческие жизни. Люди сначала притихли, после начали аплодировать Цивилеву и, приняв его извинения, потихоньку разошлись по домам.Напомним, что страшная трагедия произошла 25 марта. В торговом центре «Зимняя вишня» на четвертом этаже на детской игровой площадке случилось возгорание и пламя быстро разнеслось по зданию, которое унесло из жизни 64 человека из них 41 ребенок.