На митинге в Кемерово в 10 раз возросло число полицейских

В Кемерово около четырёх тысяч человек присоединились к митингу, организованному у здания областной администрации. В связи с большим количеством демонстрантов, власти в 10 раз увеличили количество полицейских, пребывающих на общественной акции.

Александр Вест

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в масштабном пожаре в торговом центре свою семью, заявил о том, что в данный момент на митинге присутствует в 10 раз больше полицейских. По словам Вострикова, на каждых двух демонстрантов сейчас приходится по одному полицейскому. Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва» Игорь также заметил, что до сих пор между полицией и демонстрантами не возникло никаких конфликтов, так как собравшиеся на митинге люди лишь желают найти «свою правду», хоть как-то приглушив свою боль от утраты.Напомним, в самом начале демонстрационных шествий в Кемерово лишь несколько сотен граждан собрались для протеста, однако, вскоре число демонстрантов выросло до нескольких тысяч, в связи с чем власти города приняли соответствующие меры по обеспечению безопасности.