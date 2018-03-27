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| | Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре

Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре

Сегодня, 13:07
В Кемерово группа инициативных граждан занялась тщательной проверкой моргов, которая должна выявить «реальное» количество жертв пожара в торговом центре, вопреки официальным данным о числе погибших, предоставленным властями.

Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре

 

Многие кемеровчане до сих пор сомневаются в правдивости информации, предоставленной властями области, согласно которой лишь 64 человека были объявлены погибшими в масштабном пожаре, случившемся в ТЦ «Зимняя вишня». В данный момент многие жители Кемерово объявлены пропавшими без вести после случившейся трагедии, поэтому группа горожан принялась за проверку моргов, в которых могли находиться тела погибших людей. Представители инициативной группы после осуществлённой проверки заявили о том, что дополнительных тел обнаружено не было.

В ходе проверки инициативной группой были осмотрены всевозможные помещения в моргах, уборные комнаты, подсобки, машины и даже крыши с гаражными отсеками, однако, кроме 64 граждан, которые были официально занесены в список погибших, других тел обнаружено не было.
Александр Вест
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