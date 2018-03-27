Uber отказалась от испытаний беспилотных авто после смертельного ДТП

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом послужило достаточным поводом для закрытия всех испытаний беспилотных автомобилей, организованных компанией Uber. Испытания компания прервала на временной основе.

Александр Вест

Даг Дьюси, занимающий пост губернатора Аризоны, временно запретил компании Uber проводить испытания автомобилей без пилотов, функционирующих за счёт предустановленной «умной» системы управления. Дьюси заметил, что в испытаниях беспилотных автомобилей Аризона всегда придерживалась принципов улучшения безопасности граждан. По словам Дага Дьюси, дорожная авария, случившаяся 18 марта, в которой женщина из-за столкновения с беспилотным авто рассталась с жизнью, является несомненным признаком того, что в данный момент испытания беспилотников не являются безопасными для жителей штата.Стоит напомнить, в смертельном ДТП автомобиль, сбивший женщину, несмотря на наличие водителя внутри, управлялся автономной системой, что и послужило причиной аварии.