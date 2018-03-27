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| | На Варшавском шоссе зафиксировали ДТП с участием скорой помощи и легковой машины

На Варшавском шоссе зафиксировали ДТП с участием скорой помощи и легковой машины

Сегодня, 12:22
В Москве на Варшавском шоссе произошло ДТП при участи скорой помощи и легковой машины. Из-за данного инцидента было прекращено движение троллейбусов на участке дороги.

На Варшавском шоссе зафиксировали ДТП с участием скорой помощи и легковой машины

 

Дорожная авария произошла утром 27 марта. «Легковушка» врезалась в карету скорой, после чего врачебная машина перевернулась и влетела в троллейбус, ехавший по маршруту №8. В этом транспорте никто из людей не пострадал, все детали произошедшего ДТП выясняют сотрудники московской полиции.

Как гласят интернет-издания, на Варшавском шоссе от станции метро «Пражская» до «Варшавской» протянулась пробка длиной в пять километров, средняя скорость составляет 7 км/ч.

Вчера в столице произошло ДТП с участием двух фур и иномарки на Ленинградском шоссе. В результате никто не погиб, один человек отделался повреждениями.
Никита Готский
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