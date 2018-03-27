На Варшавском шоссе зафиксировали ДТП с участием скорой помощи и легковой машины

В Москве на Варшавском шоссе произошло ДТП при участи скорой помощи и легковой машины. Из-за данного инцидента было прекращено движение троллейбусов на участке дороги.

Никита Готский

Дорожная авария произошла утром 27 марта. «Легковушка» врезалась в карету скорой, после чего врачебная машина перевернулась и влетела в троллейбус, ехавший по маршруту №8. В этом транспорте никто из людей не пострадал, все детали произошедшего ДТП выясняют сотрудники московской полиции.Как гласят интернет-издания, на Варшавском шоссе от станции метро «Пражская» до «Варшавской» протянулась пробка длиной в пять километров, средняя скорость составляет 7 км/ч.Вчера в столице произошло ДТП с участием двух фур и иномарки на Ленинградском шоссе. В результате никто не погиб, один человек отделался повреждениями.