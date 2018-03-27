Зоопарк и кинозалы в «Зимней вишне» уже горели к приезду спасателей

На интернет-портале российского МЧС была обнародована информация о том, что к моменту приезда спасателей к торговому центру в Кемерово, зоопарк и все три кинозала уже были охвачены пламенем.

Александр Вест

Согласно обнародованным данным, к «Зимней вишне» представители МЧС РФ прибыли в районе 12:15 по местному времени, а попав в здание, спасатели удостоверились в том, что контактный зоопарк и все три кинозала уже горели. Спасатели отметили, что в момент проникновения в здание торгового центра на третьем этаже «Зимней вишни» уже наблюдалось серьёзное задымление, возникшее в результате горения.Стоит напомнить, что более 60 человек погибли в масштабном пожаре в торговом центре, произошедшем в минувшее воскресенье, 25 марта. В данный момент следователи занимаются установлением всех деталей и обстоятельств произошедшей трагедии, в которых кроме погибших граждан многие получили серьёзные повреждения, а некоторые люди были объявлены пропавшими без вести.