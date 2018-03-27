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| | Челябинск и Курган пройдут мирным шествием в память жертв в Кемерово

Челябинск и Курган пройдут мирным шествием в память жертв в Кемерово

Сегодня, 12:04
В Челябинске и Кургане состоится траурное шествие в память погибших в кемеровском пожаре. Об этом сообщают организаторы акции.

Челябинск и Курган пройдут мирным шествием в память жертв в Кемерово

 

В Челябинске шествие начнется в четыре часа вечера возле кинотеатра «Знамя». Людей приглашают в тишине пройтись к монументу Учителя и ребенка на Кировке. Неравнодушным предлагают тихо постоять, возложить цветы, свечи и игрушки и запустить в небо белые воздушные шары. Вчера в Челябинске возложили цветы в память о погибших в трагедии.

Такая же акция пройдет и в Кургане. Люди принесут с собой свечи и цветы, которые возложат к обелиску «Дети» в Детском парке. Мероприятие не является политическим, каких-либо лозунгов на нем звучать не будет.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошло 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека по официальной информации. СК открыл дело по данному факту, ряд европейских политиков выразили соболезнование по случаю трагедии.
Никита Готский
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