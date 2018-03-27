Тысячи домов были подтоплены паводком на Алтае

В Алтайском крае из-за паводка около тысячи жилых домов в примерно 40 населённых пунктах оказались в зоне затопления. На месте происшествия осуществляется эвакуация жителей, не все из которых соглашаются покидать свои жилища.

Александр Вест

Представители пресс-службы краевого МЧС РФ сообщили о том, что в данный момент в ряде населённых пунктов из-за возникшего паводка была организована эвакуация населения. Однако, по сообщению спасателей, не все жители края соглашаются на эвакуацию, покидая свои жилища. В большинстве случаев жители изъявили желание остаться в своих домах несмотря на угрозу возможного затопления. Сергей Диденко, возглавляющий Сибирский региональный центр МЧС России, заявил о том, что в данном случае необходимо организовать своевременную эвакуацию населения, так как воду невозможно остановить никакими средствами.Также Диденко подчеркнул, что в скором времени для эвакуации жителей, попавших в зону затопления, будет задействован вертолёт Ми-8, с помощью которого будет проводиться дальнейшая разведка затопленных территорий на предмет наличия граждан, нуждающихся в помощи.