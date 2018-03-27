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| | Тысячи домов были подтоплены паводком на Алтае

Тысячи домов были подтоплены паводком на Алтае

Сегодня, 11:52
В Алтайском крае из-за паводка около тысячи жилых домов в примерно 40 населённых пунктах оказались в зоне затопления. На месте происшествия осуществляется эвакуация жителей, не все из которых соглашаются покидать свои жилища.

Тысячи домов были подтоплены паводком на Алтае

 

Представители пресс-службы краевого МЧС РФ сообщили о том, что в данный момент в ряде населённых пунктов из-за возникшего паводка была организована эвакуация населения. Однако, по сообщению спасателей, не все жители края соглашаются на эвакуацию, покидая свои жилища. В большинстве случаев жители изъявили желание остаться в своих домах несмотря на угрозу возможного затопления. Сергей Диденко, возглавляющий Сибирский региональный центр МЧС России, заявил о том, что в данном случае необходимо организовать своевременную эвакуацию населения, так как воду невозможно остановить никакими средствами.

Также Диденко подчеркнул, что в скором времени для эвакуации жителей, попавших в зону затопления, будет задействован вертолёт Ми-8, с помощью которого будет проводиться дальнейшая разведка затопленных территорий на предмет наличия граждан, нуждающихся в помощи.
Александр Вест
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