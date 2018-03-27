Грязный снег с химикатами вываливают во дворы домов в Жуковском

В Жуковском грязный снег с химикатами вывозят прямо во дворы жилых домов. В частности, подобные осадки грузовики вываливают на детских площадках.

Никита Готский

Коммунальщики подмосковного Жуковского придумали креативный метод избавления от сугробов. Грязный снег с химическими реагентами фуры вывозят не за пределы населенного пункта, а прямо во дворы местных многоэтажек. Жильцы говорят, что коммунальные службы перед камерами СМИ пытаются скрыть следы своих нарушений, немного ранее фуры тоже вывозили сугробы во дворы домов.Вывалить снег с химикатами «КамАЗ» стали ночью. Утром жильцы увидели, как детские площадки их домов завалены грязными осадками. Они не знают, по какой причине коммунальные структуры не начали вывозить это за город. Люди боятся, что при наступлении тепла все это растает, а реагенты затопят их двор. Чиновники обещают вывести снег в положенное для него место.