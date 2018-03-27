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| | В Кемерово потерявшего детей в пожаре отца обвиняют в пиаре на инциденте

В Кемерово потерявшего детей в пожаре отца обвиняют в пиаре на инциденте

Сегодня, 11:38
Сергей Цивилёв, являющийся вице-губернатором Кемеровской области, выступил с критикой в адрес мужчины, который потерял своих детей вследствие масштабного пожара в торговом центре. По мнению политика, скорбящий отец пиарится на трагедии.

В Кемерово потерявшего детей в пожаре отца обвиняют в пиаре на инциденте

 

В официальном Instagram-аккаунте Алексея Венедиктова, занимающего должность главреда «Эхо Москвы», появилась публикация с изображением массового митинга, организованного скорбящими жителями в Кемерово. В описании своей публикации Венедиктов отметил, что вице-губернатор выразил уверенность в том, что мужчина, потерявший в масштабном пожаре троих детей, пиарится на данной трагедии.

Отметим, митинг в Кемерово, организованный несколькими сотнями разгневанных жителей, вскоре увеличился в размерах до четырёх тысяч человек, которые сумели прорвать полицейское заграждение и попасть к зданию областной администрации, требуя отставки губернатора области Алана Тулеева.
Александр Вест
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