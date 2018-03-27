В результате пожара в Кемерово погиб 41 ребенок

В пожаре Кемерово погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Об этом говорят в МЧС и МВД страны.

Никита Готский

Эту же цифру озвучили родные жертв трагического происшествия. Списки с инициалами погибших они вывесили в основанном ими штабе. К настоящему моменту удалось опознать 23 человека, в их числе 12 детей. Прежде кемеровский морг для сравнения численности потупивших трупов погибших с официально оглашенными показателями посетила инициативная бригада.Прежде население Кемерово заявило о недоверии по поводу официальной информации о количестве погибших горожан. Вчера в интернете появились сведения, что в торговом центре «Зимняя вишня» погибло до четырех сотен человек. Соответствующие данные обнародованы в аккаунте «России 24» в соцсети «ВКонтакте». Также сообщалось, что такие цифры разместили киберзлоумышленники, которые смогли взломать страницу телекомпании. В СК страны сообщения о сотне погибших детей опровергли.