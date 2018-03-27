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| | В Оренбурге спасатели тушат возникший на заводе пожар

В Оренбурге спасатели тушат возникший на заводе пожар

Сегодня, 11:24
В результате пожара, возникшего на транспортировочной ленте в здании завода в Оренбурге, на место происшествия были высланы многочисленные пожарные отряды, занимающиеся ликвидацией возгорания.

В Оренбурге спасатели тушат возникший на заводе пожар

 

Пресс-служба регионального Главного управления МЧС РФ сообщила о том, что пожарные расчёты были отправлены к зданию завода в Оренбурге, где воспламенилась транспортировочная лента. Согласно обнародованным данным, пламя распространилось по пятому и шестому этажам завода, где загорелась лента для транспортировки цемента. Прибывшие на место происшествия пожарные сообщили о том, что ориентировочная площадь возгорания составила примерно 60 метров.

Отметим, жертв среди сотрудников завода выявлено не было, так как всем работникам удалось покинуть рабочие места до распространения пламени. Заметим, пожар вспыхнул на оренбургском заводе железобетонных изделий, расположенном по улице Нагорной в Промышленном районе города.
Александр Вест
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