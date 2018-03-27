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| | Машину «автохама» из Балашихи обмотали клейкой лентой

Машину «автохама» из Балашихи обмотали клейкой лентой

Сегодня, 11:16
В Балашихе оригинально наказали нарушителя ПДД: неизвестный замотал машину «автохама» клейкой лентой.

Машину «автохама» из Балашихи обмотали клейкой лентой

 

В подмосковной Балашихе борец с нарушителями обмотал клейкой лентой неправильно припаркованный автотранспорт. «Автохам» перекрыл своей машиной обзор проезжей части другим водителям. Кроме того, неправильно припаркованный автомобиль стал преградой для прохожих. По словам одного из жителей, водителю необходимо повторить правила дорожного движения. «Судя по тому, как встал этот водитель, ему стоит освежить в памяти правила ПДД. Он не только закрыл обзор выезда со двора, но и мешает пешеходам – мама с коляской не пройдет!», – рассказал местный житель.

Машину «автохама» из Балашихи обмотали клейкой лентой

 

За такие действия транспорт автомобилиста был обмотан зеленой лентой с текстом «Паркуйтесь правильно!». Известно, что такие пленки используют в службах эвакуации, когда забирают машину на штрафплощадку. Где взял активист такую пленку, неизвестно.
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