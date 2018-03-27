Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Фанаты желают смерти Кате Жуже Российские спутники-убийцы приступили к маневрированию Илон Маск займется производством «взрослого» Lego из кирпичей Уфимка, спасшаяся из пожара в ТЦ Кемерово, поведала о первых минутах трагедии Первую жену Джигарханяна обвинили в сговоре с его «похитителями-вымогателями» Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью В Кемерово митингующие настаивают на отставке Тулеева Раскрыты реальные данные о числе погибших в ТЦ «Зимняя вишня» Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово Мэр Кемерово направил 5 участников акции в городской морг для подсчета тел В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Ксения Бородина назвала Катю Жужу неблагодарным человеком и свиньей
| | В Китае сотрудник зоопарка избил редкого журавля на глазах у посетителей

В Китае сотрудник зоопарка избил редкого журавля на глазах у посетителей

Сегодня, 11:10
В китайской провинции Хэбэй, китайский город Шицзячжуан, сотрудник зоопарка избил редкого маньчжурского журавля прямо на глазах у испуганных посетителей. Информацией поделились местные жители на просторах китайского аналога Twitter.

В Китае сотрудник зоопарка избил редкого журавля на глазах у посетителей

 

Как стало известно из сообщения пресс-службы зоопарка, птица клюнула смотрителя прямо в лицо. Он потерял самообладание, схватился за палку и принялся бить ее. Очевидец происшествия после рассказал о том, что он не останавливался, несмотря на громкие крики журавля после каждого нанесенного удара, а также безуспешных попыток встать.

Птица после избиения была покрыта кровью. Помимо этого, агрессивный мужчина сломал ей крыло. Сотрудники зоопарка уверяют, что редкому журавлю уже оказана ветеринарная помощь, но не уверены в том, что от полученных травм он сможет оправиться полностью.

В свое оправдание виновник произошедшего заявил, что действовал в целях самозащиты. Ему было объявлено предупреждение официального вида. Помимо этого, он отстранен от работы на ближайшие три месяца.

Маньчжурские (или же японские) журавли находятся под угрозой полного исчезновения. Согласно оценке специалистов, в мире осталось не более 2 тысяч таких птиц. В Китае вид признали редким и поставили под охрану со стороны закона.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
78 крокодилов сбежали из китайского зоопарка
78 крокодилов сбежали из китайского зоопарка

Стало известно, что в провинции Сучань, в Китае, за пределы зоопарка выбрались более семи десятков рептилий. Сообщается, что большинство из них вернули в

В Гданьске лев загрыз львицу на глазах у посетителей зоопарка
В Гданьске лев загрыз львицу на глазах у посетителей зоопарка

Посетителям гданьского зоопарка пришлось наблюдать ужасную картину. Перед его закрытием лев безжалостно загрыз львицу, сообщают СМИ.

В Пензенском зоопарке самке серого журавля поставили уникальный протез
В Пензенском зоопарке самке серого журавля поставили уникальный протез

В Пензе в зоопарке журавлю с ампутированной ногой поставили уникальный протез, чтоб птичка испытывала меньше неудобств.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости