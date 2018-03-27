В Китае сотрудник зоопарка избил редкого журавля на глазах у посетителей

Как стало известно из сообщения пресс-службы зоопарка, птица клюнула смотрителя прямо в лицо. Он потерял самообладание, схватился за палку и принялся бить ее. Очевидец происшествия после рассказал о том, что он не останавливался, несмотря на громкие крики журавля после каждого нанесенного удара, а также безуспешных попыток встать.
Птица после избиения была покрыта кровью. Помимо этого, агрессивный мужчина сломал ей крыло. Сотрудники зоопарка уверяют, что редкому журавлю уже оказана ветеринарная помощь, но не уверены в том, что от полученных травм он сможет оправиться полностью.
В свое оправдание виновник произошедшего заявил, что действовал в целях самозащиты. Ему было объявлено предупреждение официального вида. Помимо этого, он отстранен от работы на ближайшие три месяца.
Маньчжурские (или же японские) журавли находятся под угрозой полного исчезновения. Согласно оценке специалистов, в мире осталось не более 2 тысяч таких птиц. В Китае вид признали редким и поставили под охрану со стороны закона.
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