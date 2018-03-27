В Китае сотрудник зоопарка избил редкого журавля на глазах у посетителей

В китайской провинции Хэбэй, китайский город Шицзячжуан, сотрудник зоопарка избил редкого маньчжурского журавля прямо на глазах у испуганных посетителей. Информацией поделились местные жители на просторах китайского аналога Twitter.

Николай Офицеров

Как стало известно из сообщения пресс-службы зоопарка, птица клюнула смотрителя прямо в лицо. Он потерял самообладание, схватился за палку и принялся бить ее. Очевидец происшествия после рассказал о том, что он не останавливался, несмотря на громкие крики журавля после каждого нанесенного удара, а также безуспешных попыток встать.Птица после избиения была покрыта кровью. Помимо этого, агрессивный мужчина сломал ей крыло. Сотрудники зоопарка уверяют, что редкому журавлю уже оказана ветеринарная помощь, но не уверены в том, что от полученных травм он сможет оправиться полностью.В свое оправдание виновник произошедшего заявил, что действовал в целях самозащиты. Ему было объявлено предупреждение официального вида. Помимо этого, он отстранен от работы на ближайшие три месяца.Маньчжурские (или же японские) журавли находятся под угрозой полного исчезновения. Согласно оценке специалистов, в мире осталось не более 2 тысяч таких птиц. В Китае вид признали редким и поставили под охрану со стороны закона.