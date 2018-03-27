Уфимка, спасшаяся из пожара в ТЦ Кемерово, поведала о первых минутах трагедии

С журналистами связалась жительница Уфы по имени Ольга Огурцова, которая пролила свет на первые минуты трагического пожара, случившегося в здании торгового центра «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Александр Вест

По словам Огурцовой, люди, находившиеся на тот момент в здании торгового центра, находились в замешательстве, так как после начала пожара не последовало никаких оповещений о возможной опасности. Ольга заметила, что даже после начала возгорания многие люди спокойно прогуливались по «Зимней вишне», занимаясь своими делами. По словам свидетельницы произошедшего, в момент начала пожара она занималась в тренажерном зале. Завершив свои занятия, Ольга Огурцова вышла в холл ТЦ, увидев бегущих людей, кричащих о начавшемся пожаре.Огурцова добавила, что в стороне гардероба она заметила едкий густой дым, выходивший из кинозала и стелившийся по потолку. Свидетельница трагедии отметила, что несмотря на едкий запах дыма ей удалось достичь выхода, спустившись по лестнице.