Состояние пострадавшего в пожаре в Кемерово мальчика улучшается

Медицинские специалисты, наблюдающие за состоянием 11-летнего мальчика, пострадавшего от масштабного пожара в торговом центре в Кемерово, сообщили о том, что ребёнок может быть отключён от аппарата искусственного дыхания уже сегодня.

Александр Вест

Вероника Скворцова, являющаяся министром здравоохранения РФ, заявила о том, что 11-летний пациент, пострадавший вследствие масштабного пожара, случившегося в ТЦ «Зимняя вишня», показывает довольно положительную динамику. В том случае, если состояние госпитализированного мальчика не покажет ухудшений, он будет отключён от аппарата искусственного дыхания уже сегодня. Также по словам Скворцовой, ещё один 18-летний пациент, госпитализированный после пожара в торговом центре, идёт на поправку.Заметим, вчера медицинские специалисты в Кемерово оказывали психотерапевтическую и медицинскую помощь родственникам погибших в пожаре граждан, обратившихся в больницы за помощью в связи с острой стрессовой реакцией.