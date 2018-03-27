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| | Состояние пострадавшего в пожаре в Кемерово мальчика улучшается

Состояние пострадавшего в пожаре в Кемерово мальчика улучшается

Сегодня, 10:34
Медицинские специалисты, наблюдающие за состоянием 11-летнего мальчика, пострадавшего от масштабного пожара в торговом центре в Кемерово, сообщили о том, что ребёнок может быть отключён от аппарата искусственного дыхания уже сегодня.

Состояние пострадавшего в пожаре в Кемерово мальчика улучшается

 

Вероника Скворцова, являющаяся министром здравоохранения РФ, заявила о том, что 11-летний пациент, пострадавший вследствие масштабного пожара, случившегося в ТЦ «Зимняя вишня», показывает довольно положительную динамику. В том случае, если состояние госпитализированного мальчика не покажет ухудшений, он будет отключён от аппарата искусственного дыхания уже сегодня. Также по словам Скворцовой, ещё один 18-летний пациент, госпитализированный после пожара в торговом центре, идёт на поправку.

Заметим, вчера медицинские специалисты в Кемерово оказывали психотерапевтическую и медицинскую помощь родственникам погибших в пожаре граждан, обратившихся в больницы за помощью в связи с острой стрессовой реакцией.
Александр Вест
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