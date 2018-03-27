Путин посетил пострадавших при пожаре в Кемерово

Пострадавших в торговом центре «Зимняя вишня» посетил лично президент России Владимир Путин. Как сообщается местной прессой, в областную больницу он приехал к 18-летнему Ивану Заварзину, который выпрыгнул с окна четвертого этажа, спасаясь от пожара.

Николай Офицеров

Помимо этого, президент пообщался с пострадавшими мужчинами, которые в первые минуты пожара помогали с эвакуацией людей из горящего торгового центра.Путин также отправился в здание судмедэкспертизы, где провел с инициативной группой граждан незапланированную встречу. Общался он с теми, кто открыто высказывался по поводу недоверия ходу проводимого расследования обстоятельств пожара и количества жертв. Путин советует всем отталкиваться только от информации из официальных источников, а недостоверные данные он советует проверять и считает, что им верить не стоит.Президент, как известно, в Кемерово прилетел утром 27 марта и посетил стихийный мемориал на месте пожара, где вместе с гражданами принял участие в возложении там цветов. После этого Путин созвал совещание, в котором пообщался относительно последствий ликвидации пожара. В частности, глава СК Александр Бастрыкин заявил, что сигнализация за неделю до трагедии в ТЦ не работала.Помимо этого, на центральной площади Кемерово происходит незапланированный митинг местных жителей, которые требуют от властей рассказать всю правду о пожаре. Официальным данным о 64 погибших собравшиеся не верят и утверждают, что их в разы больше. Владимир Путин на митинг являться отказался.