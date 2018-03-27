В Свердловской области 10 вагонов сошли с рельсов

В Свердловской области на железнодорожном полотне сразу 10 грузовых вагонов сошли с рельсов. Вследствие данного происшествия ряд поездов и электричек не смогли продолжить движение согласно установленному расписанию.

Александр Вест

Официальные представители Свердловских железных дорог сообщили о повреждении не менее 100 метров ж/д полотна, а также о разрыве контактного провода, образовавшихся в результате схода с рельс 10 вагонов, загруженных щебнем. Согласно обнародованным данным, в результате данной аварии пострадавших выявлено не было. Однако из-за возникшей аварии ряд таких электричек и поездов не сумели продолжить свои маршруты в установленное по графику время: Челябинск – Санкт-Петербург, Екатеринбург – Санкт-Петербург, Новокузнецк – Санкт-Петербург, Чита – Москва.В данный момент следователи СК РФ занимаются установлением всех причин и обстоятельств произошедшей аварии. Доследственная проверка была инициирована по факту данного происшествия.