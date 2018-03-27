В Кемерово разрешили захоронение 21 погибшего в пожаре

В Кемерово представители Следственного комитета России начали выдавать разрешение на захоронение тел граждан, которые расстались с жизнью вследствие масштабного пожара в торговом центре под названием «Зимняя вишня».

Александр Вест

Светлана Петренко, являющаяся официальным представителем СК РФ, заявила об успешной выдаче 21 разрешения, с помощью которых близкие могут забрать тела своих погибших родственников для их дальнейшего захоронения. По результатам опознания были установлены личности 25 россиян, расставшихся с жизнью из-за масштабного пожара. Заметим, среди 25 граждан были установлены личности 13 детей. В данный момент следователи из СКР занимаются подробным исследованием данного уголовного дела.Стоит напомнить, что кроме 64 погибших в госпитали в Кемерово также поступили 15 человек. Одним из пострадавших госпитализированных граждан оказался 11-летний мальчик, за состоянием которого тщательно следят медицинские специалисты.