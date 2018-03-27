Глава СК: Сигнализация в «Зимней вишне» не работала неделю

«У них сигнализация не работала с 19 числа. Никто не стал заниматься ее починкой», - заявил глава СКР.
Бастрыкин утверждает также, что охранник ТРЦ после того, как начался пожар не стал включать работающую систему по оповещению. Разумного объяснения произошедшему глава СК дать не смог и лишь сослался на то, что там работал «неподготовленный человек». Владимир Путин поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили эту трагедию.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта в районе 16 часов дня. Его тушение заняло 19 часов. На второй день возгорание произошло снова, но его достаточно быстро ликвидировали. Под следствием уже находится генеральный директор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. По официальной информации, погибших 64 человека, однако в Сети ходят слухи о том, что местные власти намеренно снижают реальные цифры, ведь они в несколько раз выше.
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