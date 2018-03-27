Родители избили и облили дочь маслом за несогласие выйти замуж

В штате Техас пара иракского происхождения жестоко издевалась над собственной дочерью, которая отказывалась выходить замуж по расчету. Правоохранительные органы задержали жестоких родителей.

По сообщению шерифа Хавьера Салазара, родители Маариб аль-Хишмави, которой тогда было всего 15 лет, избивали ее шваброй, душили, обливали горячим маслом, тем самым заставляя выйти замуж по договоренности. Будущий жених предлагал семье 20 тыс долларов. Девочке удалось сбежать из дома. В январе ее объявили в розыск. В марте пропавшая была найдена и отправлена в службу опеки. Правоохранительные органы расследовали обстоятельства пропажи девочки. Ее младших братьев и сестер отправили в опекунские службы, а родителей взяли под стражу. Есть информация о том, что со временем за 30 тыс долларов их выпустили под залог.По словам шерифа полиции, обвинения предъявят и жениху девушки, который живет в другом городе. Местная полиция продолжает расследование и намерена установить, имела ли место жестокость по отношению к другим детям. Был направлен запрос в Федеральное бюро расследований о помощи в расследовании дела.Браки по расчету – распространенное явление в мусульманских странах. В Ираке разрешено вступать в брак с 18 лет, с позволения опекунов – с 15. В США брак возможен с 18-летнего возраста. Сексуальные отношения разрешены с 17 лет.