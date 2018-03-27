В Кемерово митингующие настаивают на отставке Тулеева

В Кемерово на площади Советов на митинг собрались около четырёх тысяч человек, требующих отставки Амана Тулеева, занимающего пост губернатора Кемеровской области. Митинг был создан из-за масштабного пожара, жертвами которого стали не менее 60 человек.

Александр Вест

Собравшиеся на площади горожане требуют встречи с Аланом Тулеевым, который был замечен очевидцами, уезжающим в сторону своего жилища в Кемеровском районе. По словам очевидцев, митингующим не составило особого труда прорвать выставленное заранее полицейское оцепление, миновав которое, собравшиеся граждане достигли здания областной администрации. Ранее к толпе митингующих с заявлением обратился Илья Середюк, занимающий пост мэра Кемерово, заявивший о том, что данная ситуация может быть разрешена только в двустороннем диалоге.Всем гражданам, пришедшим на митинг, посоветовали обратиться в специализированные Центры, где можно заявить о пропавших без вести. Митингующие требуют отставки Тулеева, призывая к правосудию, в котором должны быть наказаны виновные в трагическом инциденте.