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Раскрыты реальные данные о числе погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 09:25
В Кемерово все сильнее распространяются слухи, связанные с тем, что число жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» было искусственно занижено властями. Жители города утверждают, что погибли несколько сотен человек. У этой информации не нашлось никакого официального подтверждения.

Раскрыты реальные данные о числе погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

 

Прояснить ситуацию помогли данные, связанные с проданными в кинотеатр билетами. Скриншоты заполненности залов активно публикуют на просторах Сети. Все снимки были взяты с официального сайта сгоревшего торгового центра.

Опубликованные сведения указывают на то, что на мультипликационные картины «Шерлок Гномс» и «Кролик Питер» был продан 161 билет из 286. При этом, дети до пяти лет проходят на сеанс без места, потому они в учет даже не брались.

В момент, когда начался пожар, показ осуществлялся в трех залах с общей вместимостью 542 места. Из самого большого из них, на 256 мест, люди успели эвакуироваться. Пока неизвестно, были ли все погибшие в одном кинозале или двух.

Илья Середюк, мэр Кемерово, продолжает настаивать на том, что единственная статистика, которой можно доверять это официальная о 64 погибших. Он также предложил желающим собраться в группу и отправиться в морг для подсчета трупов.

Раскрыты реальные данные о числе погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

 

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в областную администрацию можно подать информацию о пропавших без вести, которые не вошли в официальную статистику.
Николай Офицеров
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