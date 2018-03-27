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| | Путин назвал основные причины пожара в Кемерово

Путин назвал основные причины пожара в Кемерово

Сегодня, 09:04
Президент России Владимир Путин отозвался об истинных причинах трагедии, случившейся в кемеровском торговом центре. Глава РФ обозначил, что более 60 человек расстались с жизнью вследствие разгильдяйства и преступной халатности.

Путин назвал основные причины пожара в Кемерово

 

В Кемерово состоялось экстренное совещание, созванное Владимиром Путиным, на котором обсуждались пути ликвидации последствий масштабной трагедии, произошедшей в торговом центре под названием «Зимняя вишня». Начав совещание с минуты молчания, которой собравшиеся почтили память погибших граждан, Владимир Путин обозначил, что случившееся является неприемлемым, так как трагедия произошла не в зоне боевых действий.

По словам Путина, подрыв демографии и невозвратимая потеря многих российских граждан произошла по причине разгильдяйства и преступной халатности, проявленной работниками торгового центра. Глава РФ также выразил свои глубочайшие соболезнования всем родственникам погибших в пожаре россиян.
Александр Вест
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