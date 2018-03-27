СК просит очевидцев рассказать о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

Официальные представители Следственного комитета РФ обратились ко всем гражданам, ставшим свидетелями масштабного пожара, произошедшего в торговом центре в Кемерово, с призывом предоставить любую имеющуюся информацию для содействия следствию.

Александр Вест

Для восстановления полной картины преступления, случившегося в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня», следователям из СК РФ требуется дополнительная информация. Представителей СК интересуют показания детей и их родителей, которые в момент возгорания находились в игровой зоне ТЦ. В СКР сообщили о том, что граждане, имеющие любую полезную для следствия информацию, могут обратиться в ближайшее следственное управление, расположенное по адресу: Кемерово, улица Николая Островского 13А.Также свидетели могут предоставить ценные сведения о пожаре, позвонив по таким телефонным номерам: +7-960-924-22-70, 8(384-2)369983, +7-909-517-00-98. Дополнительные сведения необходимы следователям для восстановления всех причин произошедшего пожара.