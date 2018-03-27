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| | СК просит очевидцев рассказать о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

СК просит очевидцев рассказать о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

Сегодня, 08:54
Официальные представители Следственного комитета РФ обратились ко всем гражданам, ставшим свидетелями масштабного пожара, произошедшего в торговом центре в Кемерово, с призывом предоставить любую имеющуюся информацию для содействия следствию.

СК просит очевидцев рассказать о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

 

Для восстановления полной картины преступления, случившегося в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня», следователям из СК РФ требуется дополнительная информация. Представителей СК интересуют показания детей и их родителей, которые в момент возгорания находились в игровой зоне ТЦ. В СКР сообщили о том, что граждане, имеющие любую полезную для следствия информацию, могут обратиться в ближайшее следственное управление, расположенное по адресу: Кемерово, улица Николая Островского 13А.

Также свидетели могут предоставить ценные сведения о пожаре, позвонив по таким телефонным номерам: +7-960-924-22-70, 8(384-2)369983, +7-909-517-00-98. Дополнительные сведения необходимы следователям для восстановления всех причин произошедшего пожара.
Александр Вест
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