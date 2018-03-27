Путин в Кемерово возложил цветы у сгоревшего торгового центра

Российский президент Владимир Путин побывал в Кемерово, где возложил цветы возле торгового центра, в котором в результате масштабного пожара с жизнью расстались более 60 человек, а также выразил свои соболезнования семьям погибших.

Александр Вест

В связи с трагедией, произошедшей в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», место происшествия своим визитом почтил президент РФ Владимир Путин. У созданного мемориала Путин возложил цветы в честь погибших граждан, ставших жертвами пожара. По словам президента, случившееся является результатом преступной халатности и разгильдяйства. Совместно с Сергеем Меняйло, являющимся политическим представителем в Сибирском федеральном округе, Путин также осматривал фасад выгоревшего здания.Глава РФ настоял на том, что все лица, виновные в данном инциденте, должны получить соответствующее наказание. Для определения дальнейших действий, направленных на ликвидацию последствий произошедшего, Владимир Путин созвал совещание в Кремле, начав его минутой молчания.