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| | Путин в Кемерово возложил цветы у сгоревшего торгового центра

Путин в Кемерово возложил цветы у сгоревшего торгового центра

Сегодня, 08:43
Российский президент Владимир Путин побывал в Кемерово, где возложил цветы возле торгового центра, в котором в результате масштабного пожара с жизнью расстались более 60 человек, а также выразил свои соболезнования семьям погибших.

Путин в Кемерово возложил цветы у сгоревшего торгового центра

 

В связи с трагедией, произошедшей в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», место происшествия своим визитом почтил президент РФ Владимир Путин. У созданного мемориала Путин возложил цветы в честь погибших граждан, ставших жертвами пожара. По словам президента, случившееся является результатом преступной халатности и разгильдяйства. Совместно с Сергеем Меняйло, являющимся политическим представителем в Сибирском федеральном округе, Путин также осматривал фасад выгоревшего здания.

Глава РФ настоял на том, что все лица, виновные в данном инциденте, должны получить соответствующее наказание. Для определения дальнейших действий, направленных на ликвидацию последствий произошедшего, Владимир Путин созвал совещание в Кремле, начав его минутой молчания.
Александр Вест
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