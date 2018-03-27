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| | В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 08:39
К настоящему моменту уже опознаны 25 жертв пожара в торговом центре в Кемерово. Среди них также 13 детей, о чем сообщила Вероника Скворцова, глава министерства здравоохранения. Она добавила, что на сегодня запланирована передача родственникам первых девяти тел.

В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

 

«Закончены работы по 25 опознанным телам. Их готовят к передаче в спецбюро. Сегодня начнется выдача тел родственникам для проведения захоронения», - утверждает Скворцова, отметив, что из 25 опознанных 13 детей в возрасте от 4 до 13 лет.

Скворцова отметила, что в больницах находятся 15 пострадавших при пожаре, состояние которых расценивается, как удовлетворительное.

«За вечер и ночь были еще обратившиеся за медицинской помощью. Нескольким оказали помощь, в результате их отпустили домой. У них классифицированы легкие степени отправления угарным газом. Стационированы два человека, также с не тяжелыми отравлениями угарным газом», - добавила министр.

Состояние одного из тяжело пострадавших при пожаре в Кемерово улучшается. Днем его могут отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагалось несколько кинозалов, а также детские игровые зоны с аттракционами.
Николай Офицеров
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