В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

К настоящему моменту уже опознаны 25 жертв пожара в торговом центре в Кемерово. Среди них также 13 детей, о чем сообщила Вероника Скворцова, глава министерства здравоохранения. Она добавила, что на сегодня запланирована передача родственникам первых девяти тел.

Николай Офицеров

», - утверждает Скворцова, отметив, что из 25 опознанных 13 детей в возрасте от 4 до 13 лет.Скворцова отметила, что в больницах находятся 15 пострадавших при пожаре, состояние которых расценивается, как удовлетворительное.», - добавила министр.Состояние одного из тяжело пострадавших при пожаре в Кемерово улучшается. Днем его могут отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагалось несколько кинозалов, а также детские игровые зоны с аттракционами.