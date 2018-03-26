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| | Появились видео последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Появились видео последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Вчера, 23:49
Очевидец опубликовал видеоролик с последствиями пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Ранее в Сети оказалось видео с кадрами начала пожара.

Появились видео последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

 

Одним из новостных каналов опубликовано видео от очевидца последствий пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Трагедия случилась 25 марта, умершими из-за данного происшествия признаны 65 человек.

 
 
 
Недавно стало известно, что СК России задержал четырех человек, которые подозреваются в причастности к пожару в торговом центре. Сотрудники СК не стали опровергать информацию, распространяемую СМИ о том, что родственникам погибших придется подписать документы о неразглашении подробностей дела. Позиция секретности продиктована законом и осуществляется в интересах потерпевших, и это не должно мешать опознанию тел погибших людей.

Ранее в Сети появилось видео с первыми кадрами начавшегося пожара в ТЦ «Зимняя вишня» с камер видеонаблюдения.

 
 
 
Сообщается, что все матчи футбольной лиги России начнутся с минуты молчания.

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