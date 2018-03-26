Выжившая девочка в Кемерово поведала об ужасах трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

Юная жительница города Кемерово спаслась от масштабного пламени. Она рассказала весь ужас, который царил в момент трагедии в детском развлекательном центре «Зимняя вишня».

Дарья Дмитриева

Школьница поделилась всеми страшными моментами, которые ей удалось пережить. Как известно, сигнала о возгорании не последовало. Это означало, что люди не проинформированы о возгорании внутри здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Девочка сообщила, что детей, которые не смогли устоять в результате давления и набега толпы, просто не поднимали с пола. Они плакали и кричали. Все плакали и кричали.Когда уцелевшей удалось с четвёртого этажа, где и начался пожар, выбраться на улицу, она там увидела женщину, работницу ТРЦ. Она рыдала от того, что в кинозалах остались дети, которые не смогут самостоятельно покинуть аудитории.По предварительным данным, пострадавших более 60-ти человек. Много находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Работники МЧС продолжают разбирать завалы, где время от времени появляются новые очаги возгорания.