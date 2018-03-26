В жилом доме города Ростов-на-Дону начался пожар

В центре российского города Ростов-на-Дону в результате пожара пострадал жилой дом старого строения.

Дарья Дмитриева

На третьем этаже жилого дома номер 128 на улице Социалистическая произошло возгорание, причина которого пока неизвестна. Сегодня вечером 26 марта жителям четырёхэтажного дома не до сна. Они битый час наблюдают, как 52 члена пожарной службы пытаются спасти хоть часть жилых помещений.Сообщение в службу МЧС Ростова-на-Дону поступило в 19 часов 47 минут, на место чрезвычайного происшествия тут же выехало 12 единиц техники, специализирующейся на пожаротушении. Старая постройка стремительно разгоралась, но пока обошлось без жертв, все жители были вовремя эвакуированы со своих квартир. При этом соседние здания не пострадали. Дополнительные сведения о причине и площади пожара уточняется.