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| | Источник: В сгоревшем ТЦ в Кемерово не было огнетушителей

Источник: В сгоревшем ТЦ в Кемерово не было огнетушителей

Сегодня, 20:53
В печально известном торговом центре «Зимняя вишня» не имелось огнетушителей. Об э том пишут СМИ со ссылкой на слова сотрудника комплекса.

Источник: В сгоревшем ТЦ в Кемерово не было огнетушителей

 

Как утверждает информатор, он несколько месяцев трудился в «Зимней вишне», но ни разу не замечал там огнетушителей, сигнализация тоже не сработала во время возгорания. Он говорит, что некоторое время назад там была тренировочная эвакуация, пожарная тревога сработала очень хорошо. Человек удивлен из-за того, что в этот раз такая функция не заработала. Он также утверждает, что никто ранее не пользовался эвакуационными выходами, они были закрыты даже при тренировочных сигналах.

Это не одно нарушение, которое допустили работники торгового центра. Прежде сообщалось про охранника, выключившего механизм оповещения о возгорании в день происшествия. Известно, что представители охранной структуры трудились в ТЦ «Зимняя вишня» без лицензии.
Никита Готский
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