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| | «Зимнюю вишню» в Кемерово показали до и после пожара

«Зимнюю вишню» в Кемерово показали до и после пожара

Сегодня, 20:07
В Сети появились фото до и после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Снимки наглядно иллюстрируют весь ужас случившегося.

«Зимнюю вишню» в Кемерово показали до и после пожара

 

Накануне в Кемерово произошел один из самых крупных в РФ пожаров. Площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров. ТЦ «Зимняя вишня» разрушен полностью, в трагедии погибли более 60 человек, количество пострадавших превысило полсотни, среди жертв и потерпевших есть дети.

 

Telegram-канал Mash проиллюстрировал ситуацию, обнародовав фото до и после пожара. Фототаблицу составили в МЧС.

 

Снимки позволили объективно оценить масштабы трагедии. На кадрах – наиболее разрушенные помещения: «Карусель», сухой бассейн и большой кинозал. До пожара это красочные аттракционы для детей и современный зал для просмотра фильмов, после – груда мусора.

 

Уточняется, что именно в этих помещениях было обнаружено большинство жертв.
Виктория Озерова
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