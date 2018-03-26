«Зимнюю вишню» в Кемерово показали до и после пожара

В Сети появились фото до и после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Снимки наглядно иллюстрируют весь ужас случившегося.

Накануне в Кемерово произошел один из самых крупных в РФ пожаров. Площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров. ТЦ «Зимняя вишня» разрушен полностью, в трагедии погибли более 60 человек, количество пострадавших превысило полсотни, среди жертв и потерпевших есть дети.

Telegram-канал Mash проиллюстрировал ситуацию, обнародовав фото до и после пожара. Фототаблицу составили в МЧС.

Снимки позволили объективно оценить масштабы трагедии. На кадрах – наиболее разрушенные помещения: «Карусель», сухой бассейн и большой кинозал. До пожара это красочные аттракционы для детей и современный зал для просмотра фильмов, после – груда мусора.

Виктория Озерова

Уточняется, что именно в этих помещениях было обнаружено большинство жертв.