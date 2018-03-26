Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей

Исследователи паранормальных явлений пришли к выводу, что призраки не являются фантазией, также эксперты считают, что они могут убивать живых людей разными способами.

Виктория Озерова

Эксперты по сверхъестественным явлениям предупредили людей об опасных призраках. По мнению исследователей, это очень злобные сущности. Больше всего их злит разрушение старых кладбищ и отдельных захоронений. По словам экспертов, этот факт подтверждают недавние события, произошедшие в одной из многоэтажек Московской области. На строении появились загадочные трещины, а одна из обитательниц увидела призрак женщины. Она еле спаслась, а избавиться от призрака удалось лишь с помощью священника, но приведение нашло себе других жертв: соседка умерла, а молодой парень попал в психбольницу.Также эксперты предупреждают, что часто призраки поджидают жертв на дороге у заброшенных кладбищ и на местах аварий. Подобный случай произошел в Ростовской области.