Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей

Эксперты по сверхъестественным явлениям предупредили людей об опасных призраках. По мнению исследователей, это очень злобные сущности. Больше всего их злит разрушение старых кладбищ и отдельных захоронений. По словам экспертов, этот факт подтверждают недавние события, произошедшие в одной из многоэтажек Московской области. На строении появились загадочные трещины, а одна из обитательниц увидела призрак женщины. Она еле спаслась, а избавиться от призрака удалось лишь с помощью священника, но приведение нашло себе других жертв: соседка умерла, а молодой парень попал в психбольницу.
Также эксперты предупреждают, что часто призраки поджидают жертв на дороге у заброшенных кладбищ и на местах аварий. Подобный случай произошел в Ростовской области.
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