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| | День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее

День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее

Сегодня, 18:54
Кемеровский торговый центр уже имел опыт отлично проведенной эвакуации людей. Причем достаточно недавно - в сентябре прошлого года была объявлена срочная эвакуация всех посетителей из-за угрозы заминирования здания. Тогда сообщение об опасности оказалось ложным - в тот день кемеровские экстренные службы получили примерно два десятка анонимных звонков с сообщениями о минировании нескольких торговых центров и государственных учреждений. Всего речь шла о 18 объектах, в том числе ТЦ «Зимняя вишня», из которого все посетители были эвакуированы в штатном режиме.

День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее

 

Помимо посетителей, из здания также успешно вывели всех сотрудников. Тем более странной кажется ситуация, что в этом году все пошло совсем по другому сценарию, хотя речь идет об одном и том же помещении. Основная причина такого количества жертв в этом году - отсутствие нормальной видимости из-за сильного задымления. К тому же, атака телефонных террористов случилась в будний день, когда народу в ТЦ было не так много. Вчерашний же пожар начался в 16 часов, в выходной день, да еще знаменующий начало каникул, в торговом центре находилось куда больше людей. В детской игровой зоне, где предварительно была объявлена акция на билеты, было очень много посетителей, немало из которых пострадали при пожаре.

Конечно, ограниченная видимость из-за дыма в значительной степени способствовала возникновению паники. Тем более, большое число детей, которых, судя по всему, было даже больше, чем взрослых, создавало свои сложности. Слаженные и грамотные действия персонала в такой обстановке, пожалуй, наиболее важны, но смена, работавшая вчера, возможно, была обучена не лучшим образом. Кроме того, эксперты по пожарной безопасности не исключают возможности, что в ТЦ была произведена перепланировка, целью которой было получение дополнительных прибылей, не обращая внимания на пренебрежение правилами безопасности.

Четыре человека, имевшие отношение к обеспечению пожарной безопасности здания, уже были задержаны сотрудниками Следственного комитета. Пятый подозреваемый, являющийся охранником ЧОП, по некоторым данным, отключил пожарную сигнализацию уже после поступления сигнала о возгорании. По свидетельствам очевидцев, находящиеся внутри здания люди не слышали сигналов тревоги.
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