Витаса посадят на 15 суток за стрельбу в Подмосковье

26 марта известный певец российской эстрады Виталий Грачев (более известный как Витас – отмечает VladTime) был оштрафован на незначительную сумму за демонстрацию стрельбы по воронам. Исполнитель немного перебрал спиртного, находясь на Рублевке. Правоохранительные органы, узнав о совершении мелкого хулиганства, решили оштрафовать Грачева на 500 рублей. Однако прокуратура желает ужесточить наказание.

В учреждении полиции заявили, что в прокуратуре отменили мелкий штраф. Теперь вершители правосудия хотят затащить Витаса на 15 суток за решеткой.Напомним, что в ночь на 22 марта Виталий Грачев под воздействием алкогольного опьянения пытался инсценировать известную картину «Ворошиловский стрелок», звезда пытался подстрелить воронов. Позже на проделки Витаса соседи вызвали сотрудников полиции, которые вскоре забрали боевика. Отметим, что изначально певец оказывал сопротивление, закрывшись в доме. Виталий Грачев заявил, что в ту ночь он стрелял по воронам из стартового оружия (оно совершает холостые выстрелы).