Станцию метро «Гостиный двор» в Петербурге закрыли из-за подозрительного предмета

В метрополитене Санкт-Петербурга на время закрыли станцию «Гостиный двор». Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Никита Готский

Сегодня в пределах станции «Гостиный двор» обнаружили предмет, вызвавший подозрение у людей. После этого было принято решение закрыть остановку и переход на нее. В половине шестого вечера проход для пассажиров на станцию закрыли. Когда откроется данный пункт не сообщается.Остановка питерского метро «Гостиный двор» работает с ноября 1967 года. Она находится между «Маяковской» и «Василеостровской».Прежде в Сети появилась информация о бесплатной раздаче чая на станция метро «Выхино» и «Кузьминки» в период с 24 по 30 марта. Напитка хватит на всех желающих, если он закончится, подвезут еще. Предполагается, что за три дня раздадут не менее 300 литров чая.