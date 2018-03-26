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| | Станцию метро «Гостиный двор» в Петербурге закрыли из-за подозрительного предмета

Станцию метро «Гостиный двор» в Петербурге закрыли из-за подозрительного предмета

Сегодня, 18:29
В метрополитене Санкт-Петербурга на время закрыли станцию «Гостиный двор». Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Станцию метро «Гостиный двор» в Петербурге закрыли из-за подозрительного предмета

 

Сегодня в пределах станции «Гостиный двор» обнаружили предмет, вызвавший подозрение у людей. После этого было принято решение закрыть остановку и переход на нее. В половине шестого вечера проход для пассажиров на станцию закрыли. Когда откроется данный пункт не сообщается.

Остановка питерского метро «Гостиный двор» работает с ноября 1967 года. Она находится между «Маяковской» и «Василеостровской».

Прежде в Сети появилась информация о бесплатной раздаче чая на станция метро «Выхино» и «Кузьминки» в период с 24 по 30 марта. Напитка хватит на всех желающих, если он закончится, подвезут еще. Предполагается, что за три дня раздадут не менее 300 литров чая.
Никита Готский
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