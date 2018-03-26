Врач рассказал, почему трупы из «Зимней вишни» не выносят на улицу

Трупы погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово не выносят на улицу, дабы не вызвать панику среди людей. Об этом рассказал врач скорой помощи, работающий на месте.

Никита Готский

Как утверждает медик, в данное время нельзя выносить все трупы на всеобщее обозрение, когда немалое количество людей находится снаружи, это нелогично делать у многих горожан на глазах, потому как это действие может спровоцировать панику. Врач не знает, как родные станут опознавать близких, так как тела очень сильно обгорели. Он также заявил, что нет шансов на то, что в районе возгорания остались выжившие люди, для летального исхода от отравления угарным газом нужно всего пару минут.ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово загорелся 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, по факту произошедшего СК открыл уголовное дело.