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«МММ больше не будет»: умер Сергей Мавроди

Сегодня, 16:48
Мавроди умер сегодня в столичной больнице, куда его привезла карета «скорой помощи» с остановки автобуса на улице Поликарпова. «Скорую» для автора «великой финансовой махинации» вызвал случайный прохожий. Хотя источник РБК в МВД озвучил версию о том, что Мавроди находился не на остановке, а в квартире на Комсомольском проспекте, откуда и был госпитализирован.

«МММ больше не будет»: умер Сергей Мавроди

 

Врачи 67 городской больницы г. Москвы сообщили, что поступивший пациент жаловался на слабость и боль в сердце. Спасти Сергея Мавроди не удалось. Его помощник Александр Власов подтвердил факт смерти своего начальника, которому было 62 года. В пресс-службе лечебного учреждения, где скончался Мавроди, отказались давать какие-либо еще комментарии, и просили все подробности узнавать у родственников покойного.

Но о создателе финансовой пирамиды «МММ» далеко не у всех остались негативные впечатления. Те, кто знал его лично, вспоминают Мавроди вовсе не как алчного охотника за чужими деньгами. Например, Владимир Пермяков, известный всей России как Леня Голубков, которого он сыграл в рекламе «МММ», делится воспоминаниями о Мавроди, как о «светлом человеке». В первую встречу Мавроди и Пермяков незаметно проговорили 3 часа, и впечатления у актера остались самые светлые. Сергей Пантелеевич оказался очень умным и с большим чувством юмора человеком. Возможно, поэтому он и смог «выплыть» в 90 годы, когда против него выступали и Черномырдин, и даже Ельцин.

По словам Владимира Пермякова, Сергею Мавроди просто не повезло родиться в России, где «не в чести талант, а превалирует кумовство». Из способного, с незаурядным интеллектом, человека сделали афериста, хотя, нарушения закона с его стороны, по сути, не было.

Акции АО «МММ» приобрели несколько миллионов человек, которые стали вкладчиками пирамиды. В результате чего для Мавроди «замаячила» перспектива ареста, тогда он избрался в Госдуму. С 2003 года тянулся судебный процесс, который весной 2007 года закончился вынесением приговора к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах. В громком деле Мавроди насчитывалось более 10 тысяч потерпевших, а общий ущерб от деятельности «МММ» был оценен в 110 миллионов рублей. Освобождение Мавроди произошло довольно скоро - буквально через месяц после вынесения приговора, так как практически весь этот срок он провел в СИЗО.
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